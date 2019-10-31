|
|
|
Компанія Ахметова планує вкласти в екологічні проекти...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 жов, 2019 13:13
Пропонуємо до обговорення:
Металургійна компанія «Метінвест», яка належить українському олігарху Рінату Ахметову, повідомила про плани інвестувати 670 мільйонів доларів в екологічні проекти до 2025 року.
Дивися повний текст Компанія Ахметова планує вкласти в екологічні проекти $670 млн до 2025 року
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91660
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 31 жов, 2019 13:13
ключевая фраза "нужна государственная поддержка"- в Запорожье пооткрывали все фильтра и шуруют выбросы на всю катушку. а денег с бюджета напилили на "экологические проекты" . как еще язык поворачивается хвалиться на экологии.
дихайте глибше, НАСЕЛЕНИЕ
-
holodlar
-
-
- Повідомлень: 54
- З нами з: 02.01.18
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:26
Да, ахметов пусть для начала фильтры поставит на дымящие трубы своего ДТЕКовского имущества (электростанции и меткомбинаты), которые травят простых украинцыв.
Тоже мне эколог отыскался.
-
blueiceua
-
-
- Повідомлень: 674
- З нами з: 09.04.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|