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Компанія Ахметова планує
вкласти в екологічні проекти...

Компанія Ахметова планує вкласти в екологічні проекти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 13:13

Компанія Ахметова планує вкласти в екологічні проекти...

Пропонуємо до обговорення:
Металургійна компанія «Метінвест», яка належить українському олігарху Рінату Ахметову, повідомила про плани інвестувати 670 мільйонів доларів в екологічні проекти до 2025 року.

Дивися повний текст Компанія Ахметова планує вкласти в екологічні проекти $670 млн до 2025 року.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 13:13

ключевая фраза "нужна государственная поддержка"- в Запорожье пооткрывали все фильтра и шуруют выбросы на всю катушку. а денег с бюджета напилили на "экологические проекты" . как еще язык поворачивается хвалиться на экологии.
дихайте глибше, НАСЕЛЕНИЕ
holodlar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:26

Да, ахметов пусть для начала фильтры поставит на дымящие трубы своего ДТЕКовского имущества (электростанции и меткомбинаты), которые травят простых украинцыв.
Тоже мне эколог отыскался.
blueiceua
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