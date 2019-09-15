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США обіцяють перешкоджати
будівництву "Північного потоку-2"

США обіцяють перешкоджати будівництву "Північного потоку-2"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 13:48

США обіцяють перешкоджати будівництву "Північного потоку-2"

Пропонуємо до обговорення:
США будуть перешкоджати будівництву газопроводу "Північний потік-2".

Дивися повний текст США обіцяють перешкоджати будівництву \"Північного потоку-2\".
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 13:48

теперь сшя устроят госпереворот в балтийском море?
blueiceua
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