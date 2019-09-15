|
|
|
США обіцяють перешкоджати будівництву "Північного потоку-2"
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 жов, 2019 13:48
Пропонуємо до обговорення:
США будуть перешкоджати будівництву газопроводу "Північний потік-2".
Дивися повний текст США обіцяють перешкоджати будівництву \"Північного потоку-2\"
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91654
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 31 жов, 2019 15:51
Помогу. Намекаю, у России есть оружие массового поражения
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 3663
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 1127 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 жов, 2019 16:05
РУКИ КОРОТКИ - осталось проложить всего 300+ км, работы на 5 недель, как сказал вчера Миллер.
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 7263
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 752 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 жов, 2019 16:43
Его уже построили. Теперь можно перешкоджати только его пуску.
-
olivera
-
-
- Повідомлень: 500
- З нами з: 09.05.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 жов, 2019 17:07
olivera написав:
Его уже построили. Теперь можно перешкоджати только его пуску.
Підпише Газпром контракт на 60 млрд транзиту через Україну на 10 років - дадуть дозвіл, не підпишуть - не дадуть. Все просто, Ангела обіцяла - нехай виконує обіцянку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 8716
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1078 раз.
- Подякували: 1171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 жов, 2019 19:42
lapay написав: olivera написав:
Его уже построили. Теперь можно перешкоджати только его пуску.
Підпише Газпром контракт на 60 млрд транзиту через Україну на 10 років - дадуть дозвіл, не підпишуть - не дадуть. Все просто, Ангела обіцяла - нехай виконує обіцянку.
Да конечно, еще пару месяцев можно помечтать о таком контракте, а в реальности дай бог чтобы хоть 20 млрд. на год подписали...а вообще раньше надо было думать, а не астрономические премии непонятно за что получать.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
-
antikkristall
-
-
- Повідомлень: 1516
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 460 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:25
lapay написав: olivera написав:
Его уже построили. Теперь можно перешкоджати только его пуску.
Підпише Газпром контракт на 60 млрд транзиту через Україну на 10 років - дадуть дозвіл, не підпишуть - не дадуть. Все просто, Ангела обіцяла - нехай виконує обіцянку.
Надо признать, что с Украиной повторяется сценарий обхода Прибалтики.
Только там грузооброт по морю и суше, а у нас -- ещё и транзит газа.
Быть союзниками США -- это большой плюс, но если не граничишь с соперниками США.
-
27661
-
-
- Повідомлень: 1149
- З нами з: 14.08.14
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:31
27661 написав:
Надо признать, что с Украиной повторяется сценарий обхода Прибалтики.
Только там грузооброт по морю и суше, а у нас -- ещё и транзит газа.
Быть союзниками США -- это большой плюс, но если не граничишь с соперниками США.
Про те, що Прибалтика живе тільки за рахунок російського транзита, я чую вже >25 років. Нема транзита, а Прибалтика цього навіть не помітила.
Так само і Україна не відчує зникнення транзита газу, якщо це відбудеться. Це все казочки для ватанів постсовка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 8716
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1078 раз.
- Подякували: 1171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:30
27661 написав: lapay написав: olivera написав:
Его уже построили. Теперь можно перешкоджати только его пуску.
Підпише Газпром контракт на 60 млрд транзиту через Україну на 10 років - дадуть дозвіл, не підпишуть - не дадуть. Все просто, Ангела обіцяла - нехай виконує обіцянку.
Надо признать, что с Украиной повторяется сценарий обхода Прибалтики.
Только там грузооброт по морю и суше, а у нас -- ещё и транзит газа.
Быть союзниками США -- это большой плюс, но если не граничишь с соперниками США.
Где мы и где США, во всех измерениях.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 8569
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 682 раз.
- Подякували: 1910 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:51
Они там между собой, а мы между молотом и наковальней!
-
Галина441
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 02.10.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|115
|
Чет 31 жов, 2019 09:39
p_a_l
|
|1
|110
|
|
|16
|1453
|
|