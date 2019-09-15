RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
США обіцяють перешкоджати
будівництву "Північного потоку-2"

США обіцяють перешкоджати будівництву "Північного потоку-2"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 13:48

США обіцяють перешкоджати будівництву "Північного потоку-2"

Пропонуємо до обговорення:
США будуть перешкоджати будівництву газопроводу "Північний потік-2".

Дивися повний текст США обіцяють перешкоджати будівництву \"Північного потоку-2\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91654
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:51

Помогу. Намекаю, у России есть оружие массового поражения ;)
Igorten
 
Повідомлень: 3663
З нами з: 01.11.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 1127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 16:05

РУКИ КОРОТКИ - осталось проложить всего 300+ км, работы на 5 недель, как сказал вчера Миллер.
Волгарь
 
Повідомлень: 7263
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 16:43

Его уже построили. Теперь можно перешкоджати только его пуску.
olivera
 
Повідомлень: 500
З нами з: 09.05.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 17:07

Re: США обіцяють перешкоджати будівництву

  olivera написав:Его уже построили. Теперь можно перешкоджати только его пуску.

Підпише Газпром контракт на 60 млрд транзиту через Україну на 10 років - дадуть дозвіл, не підпишуть - не дадуть. Все просто, Ангела обіцяла - нехай виконує обіцянку.:)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8716
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1078 раз.
Подякували: 1171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 19:42

  lapay написав:
  olivera написав:Его уже построили. Теперь можно перешкоджати только его пуску.

Підпише Газпром контракт на 60 млрд транзиту через Україну на 10 років - дадуть дозвіл, не підпишуть - не дадуть. Все просто, Ангела обіцяла - нехай виконує обіцянку.:)


Да конечно, еще пару месяцев можно помечтать о таком контракте, а в реальности дай бог чтобы хоть 20 млрд. на год подписали...а вообще раньше надо было думать, а не астрономические премии непонятно за что получать.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1516
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:25

  lapay написав:
  olivera написав:Его уже построили. Теперь можно перешкоджати только его пуску.

Підпише Газпром контракт на 60 млрд транзиту через Україну на 10 років - дадуть дозвіл, не підпишуть - не дадуть. Все просто, Ангела обіцяла - нехай виконує обіцянку.:)
Надо признать, что с Украиной повторяется сценарий обхода Прибалтики.
Только там грузооброт по морю и суше, а у нас -- ещё и транзит газа.
Быть союзниками США -- это большой плюс, но если не граничишь с соперниками США.
27661
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1149
З нами з: 14.08.14
Подякував: 30 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:31

Re: США обіцяють перешкоджати будівництву

  27661 написав:Надо признать, что с Украиной повторяется сценарий обхода Прибалтики.
Только там грузооброт по морю и суше, а у нас -- ещё и транзит газа.
Быть союзниками США -- это большой плюс, но если не граничишь с соперниками США.

Про те, що Прибалтика живе тільки за рахунок російського транзита, я чую вже >25 років. Нема транзита, а Прибалтика цього навіть не помітила.
Так само і Україна не відчує зникнення транзита газу, якщо це відбудеться. Це все казочки для ватанів постсовка. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8716
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1078 раз.
Подякували: 1171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:30

  27661 написав:
  lapay написав:
  olivera написав:Его уже построили. Теперь можно перешкоджати только его пуску.

Підпише Газпром контракт на 60 млрд транзиту через Україну на 10 років - дадуть дозвіл, не підпишуть - не дадуть. Все просто, Ангела обіцяла - нехай виконує обіцянку.:)
Надо признать, что с Украиной повторяется сценарий обхода Прибалтики.
Только там грузооброт по морю и суше, а у нас -- ещё и транзит газа.
Быть союзниками США -- это большой плюс, но если не граничишь с соперниками США.

Где мы и где США, во всех измерениях.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8569
З нами з: 03.11.08
Подякував: 682 раз.
Подякували: 1910 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:51

Они там между собой, а мы между молотом и наковальней!
Галина441
 
Повідомлень: 30
З нами з: 02.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Данія надала дозвіл на завершення "Північного потоку-2"
R2 » Сер 30 жов, 2019 18:43
1 115
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 жов, 2019 09:39
p_a_l
Британцям обіцяють підвищити мінімальну зарплату
R2 » Вів 01 жов, 2019 11:07
1 110
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2019 11:07
andrijk777
60 тис. грн і вище: кому обіцяють найбільшу зарплату 1, 2
R2 » Нед 15 вер, 2019 16:26
16 1453
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 вер, 2019 15:40
max1gu

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13904)
01.11.2019 13:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.