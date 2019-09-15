А не станет выполнять обещанное то что?
Будем громко плакать?
Есть хоть какие-нибудь рычаги давления у Украины на Германию?
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:52
А не станет выполнять обещанное то что?
Будем громко плакать?
Есть хоть какие-нибудь рычаги давления у Украины на Германию?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:58
Re: США обіцяють перешкоджати будівництву
Вона, хоч і бувша комсомолка, але ж не кончена гебня, як Путлер. Репутація теж дечого варта.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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