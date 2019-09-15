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США обіцяють перешкоджати
будівництву "Північного потоку-2"

США обіцяють перешкоджати будівництву "Північного потоку-2"
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:52

  lapay написав:Підпише Газпром контракт на 60 млрд транзиту через Україну на 10 років - дадуть дозвіл, не підпишуть - не дадуть. Все просто, Ангела обіцяла - нехай виконує обіцянку.:)


А не станет выполнять обещанное то что?
Будем громко плакать?
Есть хоть какие-нибудь рычаги давления у Украины на Германию?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:58

Re: США обіцяють перешкоджати будівництву

  Shram написав:А не станет выполнять обещанное то что?
Будем громко плакать?
Есть хоть какие-нибудь рычаги давления у Украины на Германию?

Вона, хоч і бувша комсомолка, але ж не кончена гебня, як Путлер. Репутація теж дечого варта.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:25

  lapay написав:
  Shram написав:А не станет выполнять обещанное то что?
Будем громко плакать?
Есть хоть какие-нибудь рычаги давления у Украины на Германию?

Вона, хоч і бувша комсомолка, але ж не кончена гебня, як Путлер. Репутація теж дечого варта.


Напомнить про предыдущего канцлера, и о том куда он устроился после того как покинул свой пост?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:40

lapay
Про те, що Прибалтика живе тільки за рахунок російського транзита, я чую вже >25 років. Нема транзита, а Прибалтика цього навіть не помітила.
Так само і Україна не відчує зникнення транзита газу, якщо це відбудеться. Це все казочки для ватанів постсовка. :)

Вы же взрослый человек, вроде. Этот процесс идёт годами.
Посмотрите на графики. https://aftershock.news/?q=node/612358
27661
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:48

  27661 написав:lapay
Про те, що Прибалтика живе тільки за рахунок російського транзита, я чую вже >25 років. Нема транзита, а Прибалтика цього навіть не помітила.
Так само і Україна не відчує зникнення транзита газу, якщо це відбудеться. Це все казочки для ватанів постсовка. :)

Вы же взрослый человек, вроде. Этот процесс идёт годами.
Посмотрите на графики. https://aftershock.news/?q=node/612358

І шо там такого? Доля прибалтійського транзиту 5% від загального експортного РФ. На душу тільки трохи більше, ніж в РФ.
Якщо РФ живе тільки за рахунок портів, то Прибалтика, само собою, теж. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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