США обіцяють перешкоджати будівництву "Північного потоку-2"
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Про те, що Прибалтика живе тільки за рахунок російського транзита, я чую вже >25 років. Нема транзита, а Прибалтика цього навіть не помітила. Так само і Україна не відчує зникнення транзита газу, якщо це відбудеться. Це все казочки для ватанів постсовка.
Про те, що Прибалтика живе тільки за рахунок російського транзита, я чую вже >25 років. Нема транзита, а Прибалтика цього навіть не помітила. Так само і Україна не відчує зникнення транзита газу, якщо це відбудеться. Це все казочки для ватанів постсовка.