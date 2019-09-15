А не станет выполнять обещанное то что?
Будем громко плакать?
Есть хоть какие-нибудь рычаги давления у Украины на Германию?
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:52
А не станет выполнять обещанное то что?
Будем громко плакать?
Есть хоть какие-нибудь рычаги давления у Украины на Германию?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:58
Re: США обіцяють перешкоджати будівництву
Вона, хоч і бувша комсомолка, але ж не кончена гебня, як Путлер. Репутація теж дечого варта.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:25
Напомнить про предыдущего канцлера, и о том куда он устроился после того как покинул свой пост?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:40
lapay
Вы же взрослый человек, вроде. Этот процесс идёт годами.
Посмотрите на графики.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:48
І шо там такого? Доля прибалтійського транзиту 5% від загального експортного РФ. На душу тільки трохи більше, ніж в РФ.
Якщо РФ живе тільки за рахунок портів, то Прибалтика, само собою, теж.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:34
lapay
Ясно.
Если не нравится информация, например: cосед-гад купил новую машину,то будем говорить, что машина гов-но.
Я вам про тренд, а вы мне про то , что и так проживём.
P.S. с Прибалтикой вообще интересно, ведь гораздо дешевле напрямую везти из портов Прибалтики, но решили , я думаю из-за русофобии, делать транзит в обход.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:44
Re: США обіцяють перешкоджати будівництву
Так тренд, у Раші, один - самоізоляція, щоб не від кого не залежати. А жити за рахунок експорту сировини.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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