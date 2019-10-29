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У Києві завтра відкриють нову
ділянку Великої кільцевої...

У Києві завтра відкриють нову ділянку Великої кільцевої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:15

У Києві завтра відкриють нову ділянку Великої кільцевої...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

Дивися повний текст У Києві завтра відкриють нову ділянку Великої кільцевої автомобільної дороги (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:15

По карті там 550м.
Ура.
virtuoso
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:33

Re: У Києві завтра відкриють нову ділянку Великої кільцевої.

Та яка там кільцева ... Нікуди не веде ...
Puente
 
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