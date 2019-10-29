Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Дивися повний текст У Києві завтра відкриють нову ділянку Великої кільцевої автомобільної дороги (відео).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 жов, 2019 15:15
У Києві завтра відкриють нову ділянку Великої кільцевої...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві завтра відкриють нову ділянку Великої кільцевої автомобільної дороги (відео).
Додано: Чет 31 жов, 2019 15:33
Re: У Києві завтра відкриють нову ділянку Великої кільцевої.
Та яка там кільцева ... Нікуди не веде ...
|