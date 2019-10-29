Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Дивися повний текст У Києві завтра відкриють нову ділянку Великої кільцевої автомобільної дороги (відео).
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Додано: Чет 31 жов, 2019 15:15
У Києві завтра відкриють нову ділянку Великої кільцевої...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві завтра відкриють нову ділянку Великої кільцевої автомобільної дороги (відео).
Додано: Чет 31 жов, 2019 15:33
Re: У Києві завтра відкриють нову ділянку Великої кільцевої.
Та яка там кільцева ... Нікуди не веде ...
Додано: П'ят 01 лис, 2019 02:17
Виталик, держись за этого спичрайтера. Столько звучной воды, к которой по факту не придолбаться (ибо не ложь) про кусок асфальта длиной полкилометра, который строился три года - это круто)
Додано: П'ят 01 лис, 2019 05:04
Вообще то 1 км 800 метров
Но, я б на месте Витальки, на фоне этой дороги так сильно не пиарился, а то потом мало ли что
Стоимость строительства участка в 1,8 км взлетела до 1,125 млрд грн.
Дело касается строительства участка Большой Окружной дороги от улицы Рокоссовского до Богатырской.
В уголовном производстве речь идет о признаках "присвоения, растраты или завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах".
Согласно материалам следствия, ожидаемая стоимость договора на строительство была 375,6 млн гривен. ООО "Эко-строй-трейд" стал победителем торгов, а во время них цена снизилась до 325,914 млн.
Впрочем после этого КГГА издала новое распоряжение – в нем проект корректировался, а стоимость строительства участка в 1,8 км взлетела до 1,125 млрд грн.
Во время досудебного расследования на месте строительства провели осмотр – никаких работ, строительных или подготовительных, там не проводили. Больше читайте здесь:
Весна пришла?
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