RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві завтра відкриють нову
ділянку Великої кільцевої...

У Києві завтра відкриють нову ділянку Великої кільцевої...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:15

У Києві завтра відкриють нову ділянку Великої кільцевої...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

Дивися повний текст У Києві завтра відкриють нову ділянку Великої кільцевої автомобільної дороги (відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91659
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:15

По карті там 550м.
Ура.
virtuoso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 118
З нами з: 10.08.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:33

Re: У Києві завтра відкриють нову ділянку Великої кільцевої.

Та яка там кільцева ... Нікуди не веде ...
Puente
 
Повідомлень: 1994
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 02:17

Виталик, держись за этого спичрайтера. Столько звучной воды, к которой по факту не придолбаться (ибо не ложь) про кусок асфальта длиной полкилометра, который строился три года - это круто)
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2396
З нами з: 21.09.13
Подякував: 762 раз.
Подякували: 925 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 05:04

  virtuoso написав:По карті там 550м.
Ура.

Вообще то 1 км 800 метров 8)
Но, я б на месте Витальки, на фоне этой дороги так сильно не пиарился, а то потом мало ли что 8)

http://my-obolon.kiev.ua/novosti/stoimo ... -raza.html

Стоимость строительства участка в 1,8 км взлетела до 1,125 млрд грн.

Дело касается строительства участка Большой Окружной дороги от улицы Рокоссовского до Богатырской.
В уголовном производстве речь идет о признаках "присвоения, растраты или завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах".
Согласно материалам следствия, ожидаемая стоимость договора на строительство была 375,6 млн гривен. ООО "Эко-строй-трейд" стал победителем торгов, а во время них цена снизилась до 325,914 млн.
Впрочем после этого КГГА издала новое распоряжение – в нем проект корректировался, а стоимость строительства участка в 1,8 км взлетела до 1,125 млрд грн.
Во время досудебного расследования на месте строительства провели осмотр – никаких работ, строительных или подготовительных, там не проводили. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/kyiv/cena-na-stroitel ... 91709.html
Весна пришла?
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6136
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2890 раз.
Подякували: 1799 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:40

  EKO написав:
  virtuoso написав:По карті там 550м.
Ура.

Вообще то 1 км 800 метров 8)
Но, я б на месте Витальки, на фоне этой дороги так сильно не пиарился, а то потом мало ли что 8)

http://my-obolon.kiev.ua/novosti/stoimo ... -raza.html

Стоимость строительства участка в 1,8 км взлетела до 1,125 млрд грн.

Дело касается строительства участка Большой Окружной дороги от улицы Рокоссовского до Богатырской.
В уголовном производстве речь идет о признаках "присвоения, растраты или завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах".
Согласно материалам следствия, ожидаемая стоимость договора на строительство была 375,6 млн гривен. ООО "Эко-строй-трейд" стал победителем торгов, а во время них цена снизилась до 325,914 млн.
Впрочем после этого КГГА издала новое распоряжение – в нем проект корректировался, а стоимость строительства участка в 1,8 км взлетела до 1,125 млрд грн.
Во время досудебного расследования на месте строительства провели осмотр – никаких работ, строительных или подготовительных, там не проводили. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/kyiv/cena-na-stroitel ... 91709.html


Так рождались миллионеры! :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6795
З нами з: 30.11.12
Подякував: 108 раз.
Подякували: 659 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:40

Re: 50-летка

Это участок стратегического всеукраинского значения?
sal
 
Повідомлень: 3540
З нами з: 25.03.16
Подякував: 693 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ПриватБанк запускає нову віртуальну карту для бізнесу
R2 » Сер 30 жов, 2019 20:57
1 95
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 жов, 2019 20:57
moveton
В Україні можуть ухвалити нову ставку розмитнення 1, 2
R2 » Вів 29 жов, 2019 20:43
12 806
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 жов, 2019 20:55
dinozavrik
В Києві будуть зранку закривати одну із станцій метро
R2 » Сер 30 жов, 2019 12:10
2 155
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 жов, 2019 19:16
alex7gk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (15665)
01.11.2019 14:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.