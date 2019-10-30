Найбільша середня зарплата по Україні - у місті Маріуполі.
Дивися повний текст Милованов назвав місто в Україні з найвищою середньою зарплатою (інфографіка).
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Додано: Чет 31 жов, 2019 18:01
Милованов назвав місто в Україні з найвищою середньою...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Милованов назвав місто в Україні з найвищою середньою зарплатою (інфографіка).
Додано: Чет 31 жов, 2019 18:01
конечно Мариуполь. а где же еще? там скопились военные с самыми высокими зарплатами. а если их не учитывать? слабо?
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