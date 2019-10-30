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Милованов назвав місто в
Україні з найвищою середньою...

Милованов назвав місто в Україні з найвищою середньою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:01

Милованов назвав місто в Україні з найвищою середньою...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільша середня зарплата по Україні - у місті Маріуполі.

Дивися повний текст Милованов назвав місто в Україні з найвищою середньою зарплатою (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:01

конечно Мариуполь. а где же еще? там скопились военные с самыми высокими зарплатами. а если их не учитывать? слабо?
eduardgurgenovich
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