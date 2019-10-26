Згідно законопроекту, роботодавець зможе більше не вимагати трудову книжку
Дивися повний текст Трудові книжки скасують: яких документів буде достатньо при оформленні на роботу.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 19:02
Трудові книжки скасують: яких документів буде достатньо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Трудові книжки скасують: яких документів буде достатньо при оформленні на роботу.
Додано: Чет 31 жов, 2019 19:02
Трудова книжка потрібна була тільки для обрахування стажу. Який в ній сенс коли стаж рахується тільки по внесках ЄСВ?
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