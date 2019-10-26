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Трудові книжки скасують: яких
документів буде достатньо...

Трудові книжки скасують: яких документів буде достатньо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 19:02

Трудові книжки скасують: яких документів буде достатньо...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно законопроекту, роботодавець зможе більше не вимагати трудову книжку

Дивися повний текст Трудові книжки скасують: яких документів буде достатньо при оформленні на роботу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 19:02

Трудова книжка потрібна була тільки для обрахування стажу. Який в ній сенс коли стаж рахується тільки по внесках ЄСВ?
skhohlov
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