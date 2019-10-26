Згідно законопроекту, роботодавець зможе більше не вимагати трудову книжку
Дивися повний текст Трудові книжки скасують: яких документів буде достатньо при оформленні на роботу.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 19:02
Трудові книжки скасують: яких документів буде достатньо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Трудові книжки скасують: яких документів буде достатньо при оформленні на роботу.
Додано: Чет 31 жов, 2019 19:02
Трудова книжка потрібна була тільки для обрахування стажу. Який в ній сенс коли стаж рахується тільки по внесках ЄСВ?
Додано: Чет 31 жов, 2019 23:53
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:00
Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:46
Инициатива сомнительная.
А как потом доказывать при оформлении пенсии что ты вообще работал?
Какое доказательство для работника что его вообще оформил работодатель? Сейчас работник имеет право проверить запись в своей, трудовой например.
Мошенников среди работодателей сейчас -- пруд пруди!
Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:49
В личном кабинете плательщика запись для стажа с 2004г.!!!!! У меня стаж с 1998г. И чем я должна доказать, что работала???
Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:51
Действительно,работодатель может втихую платить вам нелегально в конверте и без всяких страховых взносов..А вы даже знать этого не будете)))
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