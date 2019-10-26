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Трудові книжки скасують: яких
документів буде достатньо...

Трудові книжки скасують: яких документів буде достатньо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 19:02

Трудові книжки скасують: яких документів буде достатньо...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно законопроекту, роботодавець зможе більше не вимагати трудову книжку

Дивися повний текст Трудові книжки скасують: яких документів буде достатньо при оформленні на роботу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 19:02

Трудова книжка потрібна була тільки для обрахування стажу. Який в ній сенс коли стаж рахується тільки по внесках ЄСВ?
skhohlov
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 19:12

А 30 років тому ЕСВ було?
userdep
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 23:53

  userdep написав:А 30 років тому ЕСВ було?

Государства не было, какое там ЕСВ.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:00

  ruvex написав:
  userdep написав:А 30 років тому ЕСВ було?

Государства не было, какое там ЕСВ.

Да, не было.
Записи в трудовой до 1991 года на пенсию наверно влияют.
userdep
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:46

Инициатива сомнительная.
А как потом доказывать при оформлении пенсии что ты вообще работал?
Какое доказательство для работника что его вообще оформил работодатель? Сейчас работник имеет право проверить запись в своей, трудовой например.
Мошенников среди работодателей сейчас -- пруд пруди!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:49

В личном кабинете плательщика запись для стажа с 2004г.!!!!! У меня стаж с 1998г. И чем я должна доказать, что работала???
Галина441
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:51

Действительно,работодатель может втихую платить вам нелегально в конверте и без всяких страховых взносов..А вы даже знать этого не будете)))
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