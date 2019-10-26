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Трудові книжки скасують: яких
документів буде достатньо...

Трудові книжки скасують: яких документів буде достатньо...
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:38

Re: Трудові книжки скасують: яких документів буде достатньо.

Ну так правильно - трудова зараз при прийомі на роботу не потрібна практично ніколи . Тільки для пенсії зі стажем давнім . Стаж після 2004 року - це вже люди від 1988 грубо . Тобто всі - кому зараз 31 і менше - можуть обійтися взагалі ... Реально це на молодь і розраховано .
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:36

shhohlov
Так объясните, какое подтверждение предоставляет работодатель о том что он оформил работника официально? Как работник об этом узнает.
Раньше и сейчас это подтверждает трудовая книжка.
А если их отменят, что будет подтверждать что человек работал, например в суде или других спорных ситуациях?
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:45

Re: Трудові книжки скасують: яких документів буде достатньо.

  blueiceua написав:Так объясните, какое подтверждение предоставляет работодатель о том что он оформил работника официально? Как работник об этом узнает.

К примеру зайдет в тот же кабинет ПФУ и там увидит
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:51

faceless
В какой кабинет зайдет?
Смартфоны есть только у 40% населения, не говоря уже о ноутах и интернете.
Украина это не только киев и днепр. Много населенных пунктов где связь мобильная работает через раз.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:59

faceless
Или другая ситуация - вирус Petya или хакеры завалили базу данных ПФ, что тогда человеку без пенсии быть? Или банально данные потерялись при переносе с сервера на сервер. Как доказывать?
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:45

Re: Трудові книжки скасують: яких документів буде достатньо.

  blueiceua написав:Или другая ситуация - вирус Petya или хакеры завалили базу данных ПФ, что тогда человеку без пенсии быть? Или банально данные потерялись при переносе с сервера на сервер. Как доказывать?

Ну да, а трудовая и архивы работодателя - это прям нерушимые скрижали, не теряются, не горят и времени неподвластны
Базы данных всегда имеют резервные копии
  blueiceua написав:Смартфоны есть только у 40% населения, не говоря уже о ноутах и интернете.

Доступ к интернету есть практически у всех, о ком сейчас идет речь - а именно текущем работоспособном населении. Для особых случаев можно лично явиться в управление пенсионного фонда.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:20

Faceless

Уважаемая, у Вас маничка в в гости пришла? Вы меня читать учить будете??? Я написала в общем о проблеме. Они должны были уточнить, что люди поступившие в первые на работу с 2004 года могут работать без трудовой!!!! Тогда нет вопросов!!
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 17:17

Галина441

Работать без трудовой могут все.
Тем, у кого есть стаж до 2004-го года нужно хранить Трудовую до тех пор, пока не зарегистрируете свой стаж в ПФУ, но записи о новых местах работы в трудовую вносить не обязательно.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 17:25

  blueiceua написав:shhohlov
Так объясните, какое подтверждение предоставляет работодатель о том что он оформил работника официально? Как работник об этом узнает.
Раньше и сейчас это подтверждает трудовая книжка.
А если их отменят, что будет подтверждать что человек работал, например в суде или других спорных ситуациях?


Что ему мешает просто поставить штамп в трудовой, а налоги не платить?
Сейчас важны сами проплаты, а не штампы.
И имхо суд будет именно их проверять, а не то как выглядит трудовая после 2004 года.

ЗЫ Вот к примеру если человек работает на пол ставки и она меньше минимальной зп, то стаж тоже идет в половинном размере. Хоть нынче и есть штампик в трудовой.
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