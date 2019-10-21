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У кого найбільше зросли
пенсії в третьому кварталі

У кого найбільше зросли пенсії в третьому кварталі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 19:55

У кого найбільше зросли пенсії в третьому кварталі

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє голова НРЕР Олексій Дорошенко.

Дивися повний текст У кого найбільше зросли пенсії в третьому кварталі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 19:56

найбільші пенсії у найбільших корупціонерів і руйнівників основ правової держави- суддів.
позбавити гадів. через їхню продажність вся країна в задниці. а та сволота купує маєтки за кордоном і їде туди.
igorbuda52
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