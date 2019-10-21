Про це повідомляє голова НРЕР Олексій Дорошенко.
Дивися повний текст У кого найбільше зросли пенсії в третьому кварталі.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 19:55
У кого найбільше зросли пенсії в третьому кварталі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У кого найбільше зросли пенсії в третьому кварталі.
Додано: Чет 31 жов, 2019 19:56
найбільші пенсії у найбільших корупціонерів і руйнівників основ правової держави- суддів.
позбавити гадів. через їхню продажність вся країна в задниці. а та сволота купує маєтки за кордоном і їде туди.
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