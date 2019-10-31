Громадяни України споживають найдешевшу електроенергію в Європі, проте оплачують її за рахунок вищої вартості товарів і послуг.
Дивися повний текст Україні потрібно перейти до ринкових цін на електроенергію – Асоціація відновлювальної енергетики.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 21:40
Україні потрібно перейти до ринкових цін на...
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Дивися повний текст Україні потрібно перейти до ринкових цін на електроенергію – Асоціація відновлювальної енергетики.
Додано: Чет 31 жов, 2019 21:40
Охреняли эти зеленые жулики - это их нужно переводить на рыночные отношения и пусть продают зеленую электроенергию по рыночным ценам. А то - как пиявки сидят и доят бюджет Украины
Додано: Чет 31 жов, 2019 21:57
Очередные мошенники живущие за счет преференций рассказывают что и сколько стоить должно. У нас и так накрутка на электроэнергию 100% от себестоимости. Не много ли?
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