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Україні потрібно перейти
до ринкових цін на...

Україні потрібно перейти до ринкових цін на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:40

Україні потрібно перейти до ринкових цін на...

Пропонуємо до обговорення:
Громадяни України споживають найдешевшу електроенергію в Європі, проте оплачують її за рахунок вищої вартості товарів і послуг.

Дивися повний текст Україні потрібно перейти до ринкових цін на електроенергію – Асоціація відновлювальної енергетики.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:40

Охреняли эти зеленые жулики - это их нужно переводить на рыночные отношения и пусть продают зеленую электроенергию по рыночным ценам. А то - как пиявки сидят и доят бюджет Украины
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:57

Очередные мошенники живущие за счет преференций рассказывают что и сколько стоить должно. У нас и так накрутка на электроэнергию 100% от себестоимости. Не много ли?
olivera
 
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инвестиции в китайские панели
telesystem
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 23:21

Ахмєткові слуги грають на упередження...як тільки відчули що може скінчитися "лафа" з зеленими тарифами...
nattan7
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:23

для начала надо прекратить субсидировать зелёную энергетику, которая не по карману Украине...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:41

Re: Україні потрібно перейти до ринкових цін на...

Повысить зарплаты до рыночных Европейских и создать Ассоциацию Европейских зарплат чтобы люди могли оплачивать по Европейским тарифам видимо Томос не позволяет.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:27

А не охренів Ахмет доїти громадян. Хай продає свою зелену енергію на заводи Коломийського
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:16

то что у нас ЗП самая низкая в Европе говоить не любят, а только п..деть о том что у нас дешевле и надо сделать так как у всех... ахметкин дтэк не бедсьтвует, не бедствует, прибыль получает - получает, дайте для начала человеку достойную альтернативу перед поднятием цены, а то как всегда карман набить цель, а человек заложник ситуации, потому как альтернатива не по карману и без света сидеть не будешь.. и что это за асоциация блин такая, дохера как-то советчиков по поднятиям цен у нас развелось
igor_guba
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:46

ruvex . igor_guba

Поддерживаю!!!!!!!
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