Громадяни України споживають найдешевшу електроенергію в Європі, проте оплачують її за рахунок вищої вартості товарів і послуг.
Дивися повний текст Україні потрібно перейти до ринкових цін на електроенергію – Асоціація відновлювальної енергетики.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 21:40
Україні потрібно перейти до ринкових цін на...
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Дивися повний текст Україні потрібно перейти до ринкових цін на електроенергію – Асоціація відновлювальної енергетики.
Додано: Чет 31 жов, 2019 21:40
Охреняли эти зеленые жулики - это их нужно переводить на рыночные отношения и пусть продают зеленую электроенергию по рыночным ценам. А то - как пиявки сидят и доят бюджет Украины
Додано: Чет 31 жов, 2019 21:57
Очередные мошенники живущие за счет преференций рассказывают что и сколько стоить должно. У нас и так накрутка на электроэнергию 100% от себестоимости. Не много ли?
Додано: Чет 31 жов, 2019 23:21
Ахмєткові слуги грають на упередження...як тільки відчули що може скінчитися "лафа" з зеленими тарифами...
Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:23
для начала надо прекратить субсидировать зелёную энергетику, которая не по карману Украине...
Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:41
Re: Україні потрібно перейти до ринкових цін на...
Повысить зарплаты до рыночных Европейских и создать Ассоциацию Европейских зарплат чтобы люди могли оплачивать по Европейским тарифам видимо Томос не позволяет.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:27
А не охренів Ахмет доїти громадян. Хай продає свою зелену енергію на заводи Коломийського
Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:16
то что у нас ЗП самая низкая в Европе говоить не любят, а только п..деть о том что у нас дешевле и надо сделать так как у всех... ахметкин дтэк не бедсьтвует, не бедствует, прибыль получает - получает, дайте для начала человеку достойную альтернативу перед поднятием цены, а то как всегда карман набить цель, а человек заложник ситуации, потому как альтернатива не по карману и без света сидеть не будешь.. и что это за асоциация блин такая, дохера как-то советчиков по поднятиям цен у нас развелось
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