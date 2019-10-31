RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україні потрібно перейти
до ринкових цін на...

Україні потрібно перейти до ринкових цін на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:28

кончились надприбутки после трехлетнего стабильного подъема тарифа?
зеленый тариф не вечен, заранее начали готовить почву?

идите на йух!
PV
1
 
Повідомлень: 2137
З нами з: 05.12.08
Подякував: 224 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ratatui, sal і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ericsson та lifecell будуть тестувати 5G в Україні
R2 » П'ят 01 лис, 2019 12:56
1 55
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лис, 2019 13:02
_hunter
Норвезька і китайська компанії збудують в Україні...
R2 » П'ят 01 лис, 2019 10:22
1 54
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лис, 2019 10:22
sal
Милованов назвав місто в Україні з найвищою середньою...
R2 » Чет 31 жов, 2019 18:01
1 112
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 жов, 2019 18:01
eduardgurgenovich

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (15665)
01.11.2019 14:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron