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Україні потрібно перейти до ринкових цін на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:28
кончились надприбутки после трехлетнего стабильного подъема тарифа?
зеленый тариф не вечен, заранее начали готовить почву?
идите на йух!
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