кончились надприбутки после трехлетнего стабильного подъема тарифа?
зеленый тариф не вечен, заранее начали готовить почву?
идите на йух!
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:28
кончились надприбутки после трехлетнего стабильного подъема тарифа?
зеленый тариф не вечен, заранее начали готовить почву?
идите на йух!
Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:33
Re: Україні потрібно перейти до ринкових цін на...
А что там в Европке?
По какой цене покупается электроэнергия от разных генераций?
По рыночной?
Цена от АЭС и СЭС одинакова?
Или тут они просчитали, что рынок не нужен?
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