Сумарна вага Золотої сотні України - $34,8 млрд.
Дивися повний текст Рейтинг найбагатших українців.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 23:24
Рейтинг найбагатших українців
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Дивися повний текст Рейтинг найбагатших українців.
Додано: Чет 31 жов, 2019 23:24
Ну и как же такому рейтингу верить если в нём нету Томаша Фиалы?
Того самого владельца Dragon Capital и Журнала НВ?
А.. ну конечно же - он не украинец, тут просто 20 лет работает ))
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