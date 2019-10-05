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Рейтинг найбагатших українців

Рейтинг найбагатших українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 23:24

Рейтинг найбагатших українців

Пропонуємо до обговорення:
Сумарна вага Золотої сотні України - $34,8 млрд.

Дивися повний текст Рейтинг найбагатших українців.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 23:24

Ну и как же такому рейтингу верить если в нём нету Томаша Фиалы?
Того самого владельца Dragon Capital и Журнала НВ?
А.. ну конечно же - он не украинец, тут просто 20 лет работает ))
zzzxxx
 
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