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Укравтодор підписав із китайцями меморандум про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 лис, 2019 02:26
Пропонуємо до обговорення:
Укравтодор та китайська компанія Poly Changda Engineering Co. Ltd підписали меморандум про співробітництво в рамках реалізації першої черги будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо міста Києва "Транспортне сполучення між М-05 Київ – Одеса та М-06 Київ – Чоп".
Дивися повний текст Укравтодор підписав із китайцями меморандум про будівництво кільцевої дороги навколо Києва
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 02:26
О, Богдан прав - министры уже научились у папередников создавать звучные информповоды про нью- Васюки. Сколько народу под это дело скаталось в Китай и назад?)
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