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Милованов запропонував відраховувати 1% надходжень від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 08:46
Пропонуємо до обговорення:
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов запропонував відраховувати 1% надходжень від продажу земель на підтримку фермерів.
Дивися повний текст Милованов запропонував відраховувати 1% надходжень від продажу землі на держпідтримку фермерів
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 08:46
Він збираєься отримати за землю майже трильйон гривень? А євреї про це знають? Вони ж хочуть отримати все за символічні гроші, а їхнє бажання тепер закон!
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andriyzhagun
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