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Милованов запропонував відраховувати 1% надходжень від...
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 08:46
Пропонуємо до обговорення:
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов запропонував відраховувати 1% надходжень від продажу земель на підтримку фермерів.
Дивися повний текст Милованов запропонував відраховувати 1% надходжень від продажу землі на держпідтримку фермерів
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R2
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 08:46
Він збираєься отримати за землю майже трильйон гривень? А євреї про це знають? Вони ж хочуть отримати все за символічні гроші, а їхнє бажання тепер закон!
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andriyzhagun
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:23
andriyzhagun написав:
Він збираєься отримати за землю майже трильйон гривень? А євреї про це знають? Вони ж хочуть отримати все за символічні гроші, а їхнє бажання тепер закон!
Это тебе евреи по секрету рассказали или сам догадался,клоун?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:34
Фермерам это, фермерам то, у нас что страна фермеров ? Они кроме сельского хозяйства что то еще знают ? Фермеры типа бедные и несчастные, а все остальные в шоколаде.
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Igorten
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:16
А кто им вообще разрешил продавать национальные богатства???? А по поводу фондов, знаем!!!!! Типо "выдали"!!!
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Галина441
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