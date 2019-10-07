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Сфери діяльності ТОП-50
прибуткових держпідприємств...

Сфери діяльності ТОП-50 прибуткових держпідприємств...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:06

Сфери діяльності ТОП-50 прибуткових держпідприємств...

Пропонуємо до обговорення:
YouControl з’ясував, у яких сферах працюють ТОП-50 найприбутковіших держпідприємста України.

Дивися повний текст Сфери діяльності ТОП-50 прибуткових держпідприємств України (інфографіка).
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:07

Антонов ???? Он закрыт уже как лет 5. Наши доморошенные "ТОП" менеджеры могут обанкротить любое предприятие. И им за это премии, должности, пенсию и наградное оружие дают.
dimitri_pasmore
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