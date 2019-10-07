YouControl з’ясував, у яких сферах працюють ТОП-50 найприбутковіших держпідприємста України.
Дивися повний текст Сфери діяльності ТОП-50 прибуткових держпідприємств України (інфографіка).
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:06
Сфери діяльності ТОП-50 прибуткових держпідприємств...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сфери діяльності ТОП-50 прибуткових держпідприємств України (інфографіка).
Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:07
Антонов ???? Он закрыт уже как лет 5. Наши доморошенные "ТОП" менеджеры могут обанкротить любое предприятие. И им за это премии, должности, пенсию и наградное оружие дают.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:59
Как тогда при таких "упешных" предприятиях ввп, зп и пенсии самые маленькие в Европе?
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