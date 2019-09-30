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За роки незалежності з держвласності вкрали половину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:16
Пропонуємо до обговорення:
Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що за роки незалежності вкрали половину державних сільгоспземель - про це, за його словами, свідчить інвентаризація, яку проводить міністерство.
Дивися повний текст За роки незалежності з держвласності вкрали половину сільгоспземель - Милованов
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:16
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