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За роки незалежності з
держвласності вкрали половину...

За роки незалежності з держвласності вкрали половину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:16

За роки незалежності з держвласності вкрали половину...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що за роки незалежності вкрали половину державних сільгоспземель - про це, за його словами, свідчить інвентаризація, яку проводить міністерство.

Дивися повний текст За роки незалежності з держвласності вкрали половину сільгоспземель - Милованов.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:16

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