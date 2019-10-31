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Норвезька і китайська
компанії збудують в Україні...

Норвезька і китайська компанії збудують в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:22

Норвезька і китайська компанії збудують в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Норвезька компанія NBT та китайська компанія CRT підписали контракти про спільне проєктування та спорудження вітроелектростанцій "Зофія 2" та "Зофія 3" загальною потужністю 750 мегаватів, після спорудження це буде найбільший вітропарк Європи.

Дивися повний текст Норвезька і китайська компанії збудують в Україні найбільший вітропарк Європи.
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