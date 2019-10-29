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Зеленський та Гончарук
презентували проєкти-магніти для...

Зеленський та Гончарук презентували проєкти-магніти для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:13

Зеленський та Гончарук презентували проєкти-магніти для...

Пропонуємо до обговорення:
Чорнобиль, Дунайська рів’єра, Хортиця.

Дивися повний текст Зеленський та Гончарук презентували проєкти-магніти для залучення інвестиції в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:13

Читаєш і радієш за країну, нові проекти, нові підходи, будівництво, інвестиції.
Бажаю успіху новій команді!
Rainbow
 
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