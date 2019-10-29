Чорнобиль, Дунайська рів’єра, Хортиця.
Дивися повний текст Зеленський та Гончарук презентували проєкти-магніти для залучення інвестиції в Україну.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:13
Зеленський та Гончарук презентували проєкти-магніти для...
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Дивися повний текст Зеленський та Гончарук презентували проєкти-магніти для залучення інвестиції в Україну.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:13
Читаєш і радієш за країну, нові проекти, нові підходи, будівництво, інвестиції.
Бажаю успіху новій команді!
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