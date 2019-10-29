Чорнобиль, Дунайська рів’єра, Хортиця.
Дивися повний текст Зеленський та Гончарук презентували проєкти-магніти для залучення інвестиції в Україну.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:13
Зеленський та Гончарук презентували проєкти-магніти для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський та Гончарук презентували проєкти-магніти для залучення інвестиції в Україну.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:13
Читаєш і радієш за країну, нові проекти, нові підходи, будівництво, інвестиції.
Бажаю успіху новій команді!
Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:46
Re: Зеленський та Гончарук презентували проєкти-магніти для.
Если бы эти ребята внятно обьяснили, почему инвесторы должны вкладывать свои заработанные деньги именно в эти проекты в нестабильной стране, а не в польские, индийские или другие проекты.
Похоже они покурив запретное и сказав, что готовы принимать инвестиции, думают, что все от счастья от таких слов побегут вкладывать сюда деньги.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:49
Re: Зеленський та Гончарук презентували проєкти-магніти для.
Пояснити вони це можуть, вони не можуть пояснити, як отримати повернення цих інвестицій з прибутком, бо на Хортицю поїдуть тільки місцеві.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:56
Ну - чи це реально одне питання , але поки Буковель не оформили і забудували дуже різним - куди їздили ? Славське , Ворохта , Косів ... Хіба можна порівняти ? Можна зробити дуже привабливі місця для туристів . Інша справа - чи вийде ... Ще б з Дніпром щось зробити глобально ...
Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:24
Re: Зеленський та Гончарук презентували проєкти-магніти для.
Ви статтю читали?
Щоб відбити три мільярда інвестицій, треба по мільйону туристів на рік з трьома сотнямі баксами у кожного. І то, прибуток буде менше, ніж вкласти в ОВДП.
Такої кількості не буде навіть вітчизняних (про гроші вже мовчу), а платоспроможних закордонних тим паче.
В Запоріжжі немає ні моря, ні гір. Чого туди їхати?
Зе команда нам і їм розповідає казки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:00
Да уж с магнетизмом проблемы. Из туризма разве что Чернобыль, да и то благодаря сериалу, но на сколько его хватит, сериалы про Чернобль не каждый же год снимают. И с чего вдруг решили что у Украины какая то особенная привлекательность для туристов ? Разве что для местного населения да и то на любителя - любителя "острых" ощущений
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