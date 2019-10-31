Зеленський та Гончарук презентували проєкти-магніти для...

Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:00

читаешь это все и грустно становится. чтобы инвестору было комфортно должно быть комфортно жить сотрудникам его предприятия. я извиняюсь но когда люди видят что полицейские убивают детей и все остается безнаказанно, когда врачи допускают ошибки и калечат людей и все безнаказанно, когда маршрутчики разбивают пассажиров и всем пох, когда всем надо все больше и больше дать и в садике и в школе. какой инвестор придет сюда? построит здание и будет офисы сдавать? да люди бежали от сюда и будут бежать. работать не кому. зеленский АУ услышь. государство должно заботится о своем трудоспособном населении а не об инвесторе, тогда инвестор тебя найдет, очередь будет стоять из них, и не нужно будет магниты делать