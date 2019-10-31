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Зеленський та Гончарук
презентували проєкти-магніти для...

Зеленський та Гончарук презентували проєкти-магніти для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:00

  Ratatui написав:
  lapay написав:
  Puente написав:Ну - чи це реально одне питання , але поки Буковель не оформили і забудували дуже різним - куди їздили ? Славське , Ворохта , Косів ... Хіба можна порівняти ? Можна зробити дуже привабливі місця для туристів . Інша справа - чи вийде ... Ще б з Дніпром щось зробити глобально ...

Ви статтю читали?
Хортицю планують перетворити з найбільшого острову на Дніпрі на популярний туристичний центр України, завдяки залученню $2-2,5 млрд іноземних та $500 млн внутрішніх інвестицій;

Щоб відбити три мільярда інвестицій, треба по мільйону туристів на рік з трьома сотнямі баксами у кожного. І то, прибуток буде менше, ніж вкласти в ОВДП.
Такої кількості не буде навіть вітчизняних (про гроші вже мовчу), а платоспроможних закордонних тим паче.
В Запоріжжі немає ні моря, ні гір. Чого туди їхати?

Зе команда нам і їм розповідає казки.


А Запорожсталь глянуть? А воздуха экологически чистого вдохнуть?


Та, да! Вот только лет пять назад Хортица чуть не заняла первое место среди семи чудес Украины. Украинцы проголосовали за Хортицу, а нацкомиссия выдвинула что-то другое. Не помню. Раньше были популярны круизы по днепру для иностранцев . Вот, тут было бы замечательно Запорожье включить. Хортица безумна красива. Сравнить в Украине можно разве, чтос Владимирской горкой в Киеве. Я жила в Запорожье. Лишь бы дач там коррупционеры не настроили.
Renee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:00

читаешь это все и грустно становится. чтобы инвестору было комфортно должно быть комфортно жить сотрудникам его предприятия. я извиняюсь но когда люди видят что полицейские убивают детей и все остается безнаказанно, когда врачи допускают ошибки и калечат людей и все безнаказанно, когда маршрутчики разбивают пассажиров и всем пох, когда всем надо все больше и больше дать и в садике и в школе. какой инвестор придет сюда? построит здание и будет офисы сдавать? да люди бежали от сюда и будут бежать. работать не кому. зеленский АУ услышь. государство должно заботится о своем трудоспособном населении а не об инвесторе, тогда инвестор тебя найдет, очередь будет стоять из них, и не нужно будет магниты делать
azon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:11

Хорошая статья, возможно кто-то и заинтересуется.
На месте Буковеля ничего небыло, а сейчас мега комплекс с хорошим доходом.
vetalok
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:34

Re: Зеленський та Гончарук презентували проєкти-магніти для.

  vetalok написав:На месте Буковеля ничего небыло, а сейчас мега комплекс с хорошим доходом.

Буковель побудували не за 3 млрд доларів, а вдесятеро дешевше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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  #<12
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