У НКРЗІ надійшла пропозиція від компаній Ericsson та lifecell про тестування технологи 5G в період з першого грудня 2019 по 31 травня 2020 року.
Дивися повний текст Ericsson та lifecell будуть тестувати 5G в Україні.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:56
Ericsson та lifecell будуть тестувати 5G в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ericsson та lifecell будуть тестувати 5G в Україні.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:56
Монако, Германия строит 5G оборудовании Huawei а у нас опяь какой-то отстойный Ericsson будет через раз работать.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:02
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