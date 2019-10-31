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Ericsson та lifecell будуть
тестувати 5G в Україні

Ericsson та lifecell будуть тестувати 5G в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:56

Ericsson та lifecell будуть тестувати 5G в Україні

Пропонуємо до обговорення:
У НКРЗІ надійшла пропозиція від компаній Ericsson та lifecell про тестування технологи 5G в період з першого грудня 2019 по 31 травня 2020 року.

Дивися повний текст Ericsson та lifecell будуть тестувати 5G в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:56

Монако, Германия строит 5G оборудовании Huawei а у нас опяь какой-то отстойный Ericsson будет через раз работать.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:02

  blueiceua написав:Монако, Германия строит 5G оборудовании Huawei а у нас опяь какой-то отстойный Ericsson будет через раз работать.

А в чем "отстойность" выражается? -- кроме рассовости...
_hunter
 
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