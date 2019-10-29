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Нацбанк оцінив втрати економіки через зниження транзиту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:22
Пропонуємо до обговорення:
В кінці року закінчується дія десятирічної угоди між Україною і РФ.
Дивися повний текст Нацбанк оцінив втрати економіки через зниження транзиту російського газу
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:01
когда уже напишут по какой цене мы продаем свой газ за бугор......
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yil56
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