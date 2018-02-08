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Теплоенерго заборгували за газ удвічі більше, ніж їм...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:27
Пропонуємо до обговорення:
Підприємства теплокомуненерго заборгували за газ 35,8 млрд грн, тоді як населення їм - 14,8 млрд грн.
Дивися повний текст Теплоенерго заборгували за газ удвічі більше, ніж їм винне населення - міністр
.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:27
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