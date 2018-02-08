Підприємства теплокомуненерго заборгували за газ 35,8 млрд грн, тоді як населення їм - 14,8 млрд грн.
Дивися повний текст Теплоенерго заборгували за газ удвічі більше, ніж їм винне населення - міністр.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:27
Теплоенерго заборгували за газ удвічі більше, ніж їм...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Теплоенерго заборгували за газ удвічі більше, ніж їм винне населення - міністр.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:40
esaul Вероятно, не все так просто. Скромно умалчивают, сколько должны из бюджета предприятия теплокоммунэнерго за субсидии. Или погасили?
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
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