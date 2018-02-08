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Теплоенерго заборгували за
газ удвічі більше, ніж їм...

Теплоенерго заборгували за газ удвічі більше, ніж їм...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:27

Теплоенерго заборгували за газ удвічі більше, ніж їм...

Пропонуємо до обговорення:
Підприємства теплокомуненерго заборгували за газ 35,8 млрд грн, тоді як населення їм - 14,8 млрд грн.

Дивися повний текст Теплоенерго заборгували за газ удвічі більше, ніж їм винне населення - міністр.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:27

Красавчики)))
esaul
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:40

esaul Вероятно, не все так просто. Скромно умалчивают, сколько должны из бюджета предприятия теплокоммунэнерго за субсидии. Или погасили?
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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