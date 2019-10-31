Міністерство інфраструктури планує побудувати наземне метро навколо Києва, що буде з'єднане із метрополітеном та проходитиме через Троєщину.
Дивися повний текст Уряд планує побудувати наземне метро навколо Києва - Криклій.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:39
Уряд планує побудувати наземне метро навколо Києва - Криклій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд планує побудувати наземне метро навколо Києва - Криклій.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:51
А кто помнит - кто был министром инфраструктуры до Омеляна? Что он предлагал?
|