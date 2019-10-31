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Уряд планує побудувати наземне
метро навколо Києва - Криклій

Уряд планує побудувати наземне метро навколо Києва - Криклій
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:39

Уряд планує побудувати наземне метро навколо Києва - Криклій

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури планує побудувати наземне метро навколо Києва, що буде з'єднане із метрополітеном та проходитиме через Троєщину.

Дивися повний текст Уряд планує побудувати наземне метро навколо Києва - Криклій.
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А кто помнит - кто был министром инфраструктуры до Омеляна? Что он предлагал?
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