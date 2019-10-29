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ДТЕК Ахметова запустив другу
за потужністю сонячну...

ДТЕК Ахметова запустив другу за потужністю сонячну...
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:43

ДТЕК Ахметова запустив другу за потужністю сонячну...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія ДТЕК ввела в експлуатацію Покровську сонячну електростанцію потужністю 240 МВт, яка є другою за потужністю СЕС у Європі.

Дивися повний текст ДТЕК Ахметова запустив другу за потужністю сонячну електростанцію в Європі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:43

А на какую сумму в год эта зеленка почистит карманы этих домохозяйств в статье не пишется? Покращувачи вы наши, хитровы..е
p_a_l
 
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