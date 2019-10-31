Просто повірте: Гончарук розповів про швидке економічне...

Додано: Суб 02 лис, 2019 11:41

- И тут Остапа понесло!

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- К сожалению остальное(воплощение в жизнь сказанного) не является целью его деятельности.



- Лучше бы реально работали, а так глашатаев можно каждый год менять, но результат будет "как всегда" - полная ж... .

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.