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Завершено перехід на
міжнародний стандарт IBAN

Завершено перехід на міжнародний стандарт IBAN
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:29

Завершено перехід на міжнародний стандарт IBAN

Пропонуємо до обговорення:
Відтепер номери рахунків клієнтів банків в Україні міститимуть 29 символів.

Дивися повний текст Завершено перехід на міжнародний стандарт IBAN.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:29

"Благодаря сокращению количества реквизитов использование этого международного стандарта делает более комфортным оформление расчетных документов." - а в чём сокращение? в старых реквизитах суммарное количество вводимых символов было меньше...
Тракторист
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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