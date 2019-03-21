|
|
|
Шахрай "продавав" керівні посади за $1,5 млн - СБУ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:33
Пропонуємо до обговорення:
У Києві СБУ затримала чоловіка, який представлявся "позаштатним помічником" вищого керівництва країни і за гроші пропонував сприяти призначенню на керівні посади в правоохоронних і державних органах.
Дивися повний текст Шахрай \"продавав\" керівні посади за $1,5 млн - СБУ
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91662
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:33
Руководящиеся должности - это какие)))))
-
rotator
-
-
- Повідомлень: 1300
- З нами з: 22.10.11
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|