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Шахрай "продавав" керівні
посади за $1,5 млн - СБУ

Шахрай "продавав" керівні посади за $1,5 млн - СБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:33

Шахрай "продавав" керівні посади за $1,5 млн - СБУ

Пропонуємо до обговорення:
У Києві СБУ затримала чоловіка, який представлявся "позаштатним помічником" вищого керівництва країни і за гроші пропонував сприяти призначенню на керівні посади в правоохоронних і державних органах.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:33

Руководящиеся должности - это какие)))))
rotator
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 09:19

Продавал он скорее всего вполне реальные должности,но когда его поймали то открестились от него все его хозяева. А сейчас да мошенник,как же...
adikali
 
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