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Євросоюз і ЄБРР виділяють гранти для розвитку малого і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:56
Пропонуємо до обговорення:
Представники малого і середнього бізнесу (МСБ) можуть отримати гранти для розвитку від Європейського Союзу в рамках ініціативи EU4Business, яку в Україні частково імплементує Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР).
Дивися повний текст Євросоюз і ЄБРР виділяють гранти для розвитку малого і середнього бізнесу в Україні
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