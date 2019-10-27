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Споживчі настрої українців
сягнули 12-річного максимуму

Споживчі настрої українців сягнули 12-річного максимуму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:47

Споживчі настрої українців сягнули 12-річного максимуму

Пропонуємо до обговорення:
Споживчі настрої домогосподарств в Україні у вересні сягнули 12-річного максимуму.

Дивися повний текст Споживчі настрої українців сягнули 12-річного максимуму.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:47

В 2008 так же было..
straponesa
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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