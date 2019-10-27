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Споживчі настрої українців сягнули 12-річного максимуму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:47
Пропонуємо до обговорення:
Споживчі настрої домогосподарств в Україні у вересні сягнули 12-річного максимуму.
Дивися повний текст Споживчі настрої українців сягнули 12-річного максимуму
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:47
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straponesa
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