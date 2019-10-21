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Заробітчан хочуть захистити від шахрайства посередників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:51
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в проекті закону про захист трудових мігрантів.
Дивися повний текст Заробітчан хочуть захистити від шахрайства посередників - законопроект
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:51
Не надо травмировать нас своей заботой о нас же .....
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