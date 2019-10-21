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Заробітчан хочуть захистити
від шахрайства посередників...

Заробітчан хочуть захистити від шахрайства посередників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:51

Заробітчан хочуть захистити від шахрайства посередників...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в проекті закону про захист трудових мігрантів.

Дивися повний текст Заробітчан хочуть захистити від шахрайства посередників - законопроект.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:51

Не надо травмировать нас своей заботой о нас же .....
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 03:12

Як там було в серіалі "Бандитский Петербург": "Мы вас грабить никому не дадим. Сами будем."
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:36

Я так понимаю полный пакет услуг будет предоставлять фонд по безработице?
- Тогда замечательно!
- Здравствуй открыто "новая Югославия"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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