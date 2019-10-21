Про це йдеться в проекті закону про захист трудових мігрантів.
Дивися повний текст Заробітчан хочуть захистити від шахрайства посередників - законопроект.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:51
Заробітчан хочуть захистити від шахрайства посередників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заробітчан хочуть захистити від шахрайства посередників - законопроект.
Додано: Суб 02 лис, 2019 03:12
Як там було в серіалі "Бандитский Петербург": "Мы вас грабить никому не дадим. Сами будем."
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Суб 02 лис, 2019 11:36
Я так понимаю полный пакет услуг будет предоставлять фонд по безработице?
- Тогда замечательно!
- Здравствуй открыто "новая Югославия"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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