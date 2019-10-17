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У США показали потужний електрокар
із сонячними панелями...

У США показали потужний електрокар із сонячними панелями...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:54

У США показали потужний електрокар із сонячними панелями...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Fisker у США показала перші фотографії нового електричного кросовера під назвою Ocean із вбудованими сонячними панелями й "вегетаріанським" салоном.

Дивися повний текст У США показали потужний електрокар із сонячними панелями (фото).
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