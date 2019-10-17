Компанія Fisker у США показала перші фотографії нового електричного кросовера під назвою Ocean із вбудованими сонячними панелями й "вегетаріанським" салоном.
Дивися повний текст У США показали потужний електрокар із сонячними панелями (фото).
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:54
У США показали потужний електрокар із сонячними панелями...
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Дивися повний текст У США показали потужний електрокар із сонячними панелями (фото).
Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:55
В тексте про мощность ничего нет. В оригинале он тоже просто electric SUV (есть, правда, слова "SUV’s electric powertrain", но в них "power" - это совсем не "мощность"). Из чего журналист высосал слова "мощный электрокар"?
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