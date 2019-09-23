Компанія Fisker у США показала перші фотографії нового електричного кросовера під назвою Ocean із вбудованими сонячними панелями й "вегетаріанським" салоном.
Дивися повний текст У США показали потужний електрокар із сонячними панелями (фото).
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:54
У США показали потужний електрокар із сонячними панелями...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У США показали потужний електрокар із сонячними панелями (фото).
Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:55
В тексте про мощность ничего нет. В оригинале он тоже просто electric SUV (есть, правда, слова "SUV’s electric powertrain", но в них "power" - это совсем не "мощность"). Из чего журналист высосал слова "мощный электрокар"?
Додано: Суб 02 лис, 2019 18:50
Лично мне больше всего понравилась вот эта часть статьи - "крышу с солнечными панелями для дополнительной подпитки батарей, что сможет обеспечивать до 1600 “бесплатных” километров пробега ежегодно."
Т.е. в среднем, 1600/365= 4.4 км в день. А учитывая, что количество солнца зима-лето соотносится, примерно, 1 к 6, то крыша из солнечных панелей мажет давать до 1.2 км зимой и до 7 км летом. И это в максимуме! А по факту будет значительно меньше. Прикольно, конечно, на фоне заявленных полтыщи пробега, но абсолютно не имеет никакой практической ценности. Вывод: крыша из солнечных панелей - чистый PR и показуха.
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